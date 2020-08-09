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Взрыв в порту Бейрута

Катар выделит $50 млн на помощь Ливану

Эмир Катара также пообещал в течение нескольких дней объявить о предоставлении дополнительной помощи по восстановлению Бейрута

ТАСС, 9 августа. Катар выделит на помощь Ливану сумму в $50 млн. С таким заявлением выступил в воскресенье катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту.

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"Мы обязуемся предоставить помощь Ливану в размере $50 млн. В течение нескольких дней мы также объявим о предоставлении дополнительной помощи по восстановлению [Бейрута]", - цитирует заявление эмира телеканал Al Jazeera.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, свыше 300 тысяч человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

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