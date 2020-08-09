Великобритания объявила о выделении дополнительных $26 млн срочной помощи Ливану

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Великобритания выделит дополнительно £20 млн ($26 млн) в помощь Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства по итогам участия в международной видеоконференции доноров этой ближневосточной страны по инициативе Парижа.

"Разрушения, которые мы увидели в Ливане на этой неделе, оставили людей без жилища, медицинской помощи и с сомнениями по поводу того, сколько времени пройдет, пока в стране не закончатся запасы продовольствия, - приводятся в заявлении слова британского министра по вопросам международного развития Энн-Мари Тревелиан. - Сегодня мир объединяется, чтобы оказать поддержку ливанскому народу, и как один из крупнейших доноров этого кризиса до настоящего момента Великобритания обещает оказать еще больше срочной поддержки, чтобы помочь всем, кто пострадал от этого ужасного бедствия".

Как отмечается в коммюнике, речь идет о дополнительном пакете срочной финансовой помощи к £5 млн ($6,5 млн), о выделении которых было объявлено 5 августа. Упомянутые £20 млн будут перечислены Всемирной продовольственной программе ООН.

В ведомстве подчеркивают, что Великобритания с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, перечислила £743 млн ($975 млн) на оказание помощи сирийским беженцам в Ливане и на поддержку уязвимых групп населения этой ближневосточной страны.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, свыше 300 тысяч человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.