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Взрыв в порту Бейрута

Великобритания объявила о выделении дополнительных $26 млн срочной помощи Ливану

Средства будут перечислены Всемирной продовольственной программе ООН

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Великобритания выделит дополнительно £20 млн ($26 млн) в помощь Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства по итогам участия в международной видеоконференции доноров этой ближневосточной страны по инициативе Парижа.

"Разрушения, которые мы увидели в Ливане на этой неделе, оставили людей без жилища, медицинской помощи и с сомнениями по поводу того, сколько времени пройдет, пока в стране не закончатся запасы продовольствия, - приводятся в заявлении слова британского министра по вопросам международного развития Энн-Мари Тревелиан. - Сегодня мир объединяется, чтобы оказать поддержку ливанскому народу, и как один из крупнейших доноров этого кризиса до настоящего момента Великобритания обещает оказать еще больше срочной поддержки, чтобы помочь всем, кто пострадал от этого ужасного бедствия".

Как отмечается в коммюнике, речь идет о дополнительном пакете срочной финансовой помощи к £5 млн ($6,5 млн), о выделении которых было объявлено 5 августа. Упомянутые £20 млн будут перечислены Всемирной продовольственной программе ООН.

В ведомстве подчеркивают, что Великобритания с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, перечислила £743 млн ($975 млн) на оказание помощи сирийским беженцам в Ливане и на поддержку уязвимых групп населения этой ближневосточной страны.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, свыше 300 тысяч человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванВеликобританияВзрыв в порту Бейрута
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