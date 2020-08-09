Военная техника, очереди и отсутствие связи. Как проходит голосование в Белоруссии

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Жители Минска выстраиваются в очереди на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах президента страны, а во дворах тем временем накапливается спецтехника на случай попыток дестабилизировать ситуацию по завершении голосования.

ЦИК Белоруссии с утра настойчиво призывает граждан идти голосовать, однако, похоже, в таких призывах необходимости нет: перед участками выстраиваются многометровые очереди. По словам жителей города, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ТАСС, подобного интереса к выборам не было уже давно, хотя традиционно голосование здесь происходит при высокой явке.

На участках избирателей ждут "хлеб и зрелища", где-то проходят концерты народной музыки. На одном из участков в музыкальном училище члены избирательной комиссии сели за рояль и сыграли "Беловежскую пущу".

Для тех, кому нужна не духовная пища, а материальная, на участках работают буфеты. Где-то они расположились во дворах школ и учреждений. Здесь, как в летнем кафе, можно сесть за столик под зонтиком и выпить холодного чаю или лимонада.

Избиратели часто не скрывают своих ожиданий и чувств, с которыми пришли на участок. Мнения встречаются разные: кто-то говорит о необходимости выполнить гражданский долг, обеспечить развитие Белоруссии, другие - о переменах и намерении ускорить их наступление. На самих участках обстановка тем временем пока спокойная.

В преддверии вечера

В центре города остается закрыта для движения автомобилей улица Карла Маркса. Ограничения парковки установлены на переулках, прилегающих к проспекту Независимости. Здесь дежурят наряды милиции и Госавтоинспекции.

Днем уже можно было заметить проезжающую спецтехнику, предназначенную для борьбы с массовыми беспорядками: водометы, машины для рассеивания толпы, транспорт ОМОНа, автозаки. Спецтехника стоит в ожидании и в районе стелы "Минск - город-герой", а также на соседних улицах. Однако чаще она скрываются во дворах, особенно не показываясь на глаза.

Дворец республики на Октябрьской площади обнесен специальным ограждением. Такие же ограждения выставляют у здания администрации президента на улице Карла Маркса.

В обстановке молчания

В Минске с утра сохраняются серьезные проблемы со связью. Почти полностью перестал работать мобильный интернет, периодически возникают сложности и со стационарным. Сильные перебои наблюдаются в работе мессенджера Telegram, не загружаются фотографии и видеозаписи. Долго могут идти SMS-сообщения, не всегда с первого раза проходят телефонные звонки.

Из-за отсутствия интернета серьезные сложности испытывают журналисты - нельзя вызвать такси, оперативно передать информацию. Однако жители Минска охотно помогают - в течение дня они четыре раза бесплатно подвозили корреспондента ТАСС на различные избирательные участки.

Несмотря на все сложности, город пока живет обычной жизнью. Работают магазины, рестораны, кафе, кто-то даже пытается заказать банкет на свадьбу в сентябре. Минчане сидят в кафе и ждут вечера, когда появятся данные экзитполов, а возможно и первые результаты Центризбиркома.