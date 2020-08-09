ЦИК Белоруссии не будет продлевать срок голосования из-за очередей

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии не намеревается продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участки очередей. Об этом заявила в воскресенье председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

"Продлевать срок голосования нельзя", - сказала она, комментируя ситуацию на выборах.

Ермошина заявила, что оппозиция устраивает провокацию, создавая очереди на избирательные участки.

"Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", - приводит ее комментарий ситуации с очередями на избирательных участках БелТА.

Ермошина добавила, что некоторые участники голосования занимают на долгое время кабинки, портят бюллетени и долго добиваются выдачи новых. "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - добавила она.

По ее словам, те, кто действует таким образом, провокаторы, участники митингов протеста. "Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", - указала председатель ЦИК.

Днем в воскресенье на избирательных участках в Минске выстроились очереди, они сохраняются и с наступлением вечера. Ранее оппозиция призывала белорусов прийти на выборы вечером, чтобы к моменту окончания голосования у участков могло собраться много людей.

Однотипные жалобы

Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1" также заявила, что Центризбирком Белоруссии получает много однотипных жалоб со стороны наблюдателей, рассмотрение которых осложняется поступающим большим потоком телефонных обращений.

"Жалоб много, единственное, что они типовые. То есть разработанный кем-то образец скачивается и 10-20 наблюдателей высылают нам эти жалобы. Проблема даже не в рассмотрении, там нечего рассматривать. Но при минимуме нашего штата все это предполагает большую техническую работу - зарегистрировать, расписать, разобрать, составить ответ", - отметила Ермошина.

Кроме того, сказала глава ЦИК, в комиссии "разрываются три телефона, которые работают на обращения". "Наши работники сталкиваются с оскорблениями, руганью и со всем абсолютно. Поскольку они говорят по телефону, они не могут работать. А нас всего вместе со мной 11 человек", - заявила глава ЦИК Белоруссии.