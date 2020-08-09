Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская заявила, что не планирует покидать страну

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пока не планирует покидать территорию страны. Об этом она заявила в воскресенье белорусскому интернет-изданию tut.by .

На вопрос журналистов, не собирается ли она уезжать из Белоруссии, Светлана Тихановская ответила: "Пока не планирую".

Такой вопрос был задан Тихановской в связи с сообщением об отъезде из Белоруссии Вероники Цепкало, жены Валерия Цепкало, бывшего претендента на президентский пост. Он не был зарегистрирован для участия в выборах главы государства и в конце июля уехал из Белоруссии вместе с двумя сыновьями.

Об отъезде из Белоруссии Вероники Цепкало сообщила tut.by представитель штаба Тихановской Мария Колесникова. "У нас есть информация: Вероника два часа назад написала, что она в Москве, она там планирует проголосовать. Мы считаем, что каждый сам выбирает способ, как обезопасить себя и свою семью, мы уважаем ее право", - сказала Колесникова.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.