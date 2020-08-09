Трамп заявил, что США готовы помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции доноров для помощи Ливану выразил готовность оказать содействие в расследовании причин взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в воскресенье заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Президент подтвердил, что США готовы и намерены продолжать оказывать помощь ливанскому народу в восстановлении. Президент согласился с другими лидерами [в необходимости] тесно работать в рамках международных усилий, - отметил Дир в Twitter. - Президент Трамп также призвал правительство Ливана провести всестороннее и прозрачное расследование, в котором США по-прежнему готовы оказать содействие".

Глава американской администрации призвал к спокойствию в Ливане, признав "легитимные требования мирных протестующих о транспарентности, реформах и подотчетности".