В МИД Белоруссии заявили, что журналистов "Дождя" попросят покинуть республику

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Дождь", работавшие без аккредитации, должны будут покинуть республику. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Они (журналисты "Дождя - прим. ТАСС) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.