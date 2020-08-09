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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В МИД Белоруссии заявили, что журналистов "Дождя" попросят покинуть республику

В министерстве сообщили, что журналисты находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия
Здание МИД Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Здание МИД Белоруссии
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Дождь", работавшие без аккредитации, должны будут покинуть республику. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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"Они (журналисты "Дождя - прим. ТАСС) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

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