Явка на выборах в Белоруссии на 18:00 составила 79%

"День выборов близится к своему логическому завершению. Уже на 18:00 в выборах приняло участие 79% избирателей. Конечно, это очень большая цифра на 18 часов. Многие области пересекли уже рубеж в 80% - по сути, все области, кроме Минской и города Минска", - сообщила Ермошина, выступление которой транслировал в прямом эфире телеканал "Беларусь-1".

Как подчеркнула Ермошина, "ряд участков сигнализирует о том, что не хватает избирательных бюллетеней". По словам главы ЦИК, "никто не рассчитывал на такую явку избирателей, поэтому сейчас идет переброска бюллетеней с одних участков на другие". Ермошина также сообщила, что на выборах организована сознательная порча бюллетеней, что приводит к их дефициту. "Если это будет происходить и дальше, то хочу предупредить, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного", - отметила председатель Центризбиркома и предупредила, что "если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет".

При этом, по ее мнению, общий процент явки еще может и уменьшиться в силу того, что количество избирателей в абсолютных цифрах увеличивается. "Это происходит потому, что в списки вносятся избиратели, которых изначально в них не было. В частности, речь идет о тех, кто работал за рубежом. Их немало. Но сейчас они находятся в стране и приходят на участки. Кроме того часть избирателей традиционно не ходила на выборы, и их давно не было в списках. Сейчас они вышли "из подполья" и пришли голосовать", - пояснила она.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.