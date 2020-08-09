В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента Белоруссии завершили свою работу, в участковых комиссиях начался подсчет голосов.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Белоруссии проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

На выборах главы белорусского государства работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.

На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.