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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Опубликованы первые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам

Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии
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© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

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"Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти", - сказала она. По словам Ермошиной, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Тихановской - 6,98%.

На выборах в Белоруссии насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Там голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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