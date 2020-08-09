Опубликованы первые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует по итогам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти", - сказала она. По словам Ермошиной, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Тихановской - 6,98%.

На выборах в Белоруссии насчитывается 231 закрытый участок, которые расположены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. Там голосование завершилось в течение дня после того, как свои голоса отдали все избиратели.