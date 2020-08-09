Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не нашли нарушений на выборах в Белоруссии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на момент закрытия избирательных участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов президента Белоруссии, заявил ТАСС в воскресенье глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является координатором группы наблюдателей от МПА СНГ.

"Нет, наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов", - сказал Мельниченко.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.