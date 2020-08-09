Акцию протеста организовали у посольства Белоруссии в Варшаве не успевшие проголосовать

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, не успевшие проголосовать на выборах президента страны, устроили в воскресенье акцию протеста у посольства республики в Варшаве. Они возмущены тем, что не смогли попасть на избирательный участок несмотря на то, что пришли заранее и долго ждали, передает ТАСС с места событий.

Очередь из желающих отдать свой голос выстроилась у белорусского посольства с раннего утра. В здание запускали по одному, из-за чего скорость голосования была крайне низкой. По словам наблюдателей, один человек заходил в здание один раз в пять минут. Многие простояли в очереди несколько часов несмотря на жаркий день.

По данным активистов фонда "Белорусский дом", которые фиксировали всех входящих в посольство избирателей и проводили экзитпол, за день в Варшаве успели проголосовать только 243 человека. Несколько сотен граждан не успели этого сделать. Как рассказал в беседе с ТАСС один из участников демонстрации, проголосовать успели те, кто пришел к посольству и занял очередь ночью. Некоторые отправились голосовать в Белосток.

Демонстрация

Вечером у посольства собралось более тысячи человек. Польская полиция на разных языках призывала всех разойтись, так как в условиях эпидемии коронавируса массовые собрания в республике запрещены. Однако, на эти призывы никто не реагировал.

"Да здравствует Беларусь", "Позор", "Остановить террор", "Громче" - скандировала толпа. Из колонок звучала песня Виктора Цоя "Перемен", которой подпевали собравшиеся.

По громкоговорителю организаторы экзитпола сообщили, что в Варшаве за президента Александра Лукашенко проголосовали только три человека, причем один из них признался, что поставил крестик напротив его фамилии случайно. Эта информация была встречена одобрительными возгласами.

После завершения голосования из посольства вышел независимый наблюдатель, который заявил собравшимся, что в начале на участке работали четыре наблюдателя, но после обеда их попросили удалиться, сославшись на эпидемию коронавируса.

В ходе демонстрации активисты обнародовали данные экзитполов, сообщив, сколько голосов набрали разные кандидаты. В Варшаве большинство проголосовавших поддержали Светлану Тихановскую.

Три участка

В Польше было организовано три участка для голосования - в Варшаве, Белостоке и Бялой-Подляске. Они открылись в восемь утра (9:00 мск) и проработали ровно 12 часов до восьми вечера (21:00 мск). На входе у всех желающих принять участие в выборах проверяли документы. В условиях эпидемии коронавируса большинство пришло в маске. Перед входом в посольство всех просили обработать руки дезинфицирующим средством.

Точных данных о численности белорусской диаспоры в Польше нет. Многие переезжают в республику по так называемой "карте поляка", которую власти Польши выдают имеющим польские корни жителям соседних стран.