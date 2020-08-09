Подсчет голосов в Минске проходит в основном спокойно

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Обстановка на избирательных участках в центре Минска, где идет подсчет голосов на выборах президента Белоруссии, остается спокойной, сообщает корреспондент ТАСС.

Подсчет голосов на участках в центре Минска проходит в спокойной обстановке. Однако ровно в 20:00 на нескольких из них не обошлось без эксцессов. Независимые наблюдатели пытались попасть в помещения, чтобы участвовать в подсчете голосов. Разговоры с председателями комиссий и сотрудниками милиции помогли усмирить распалившуюся молодежь.

В соответствии с санитарными требованиями, в условиях пандемии коронавируса находиться на участке могут не более пяти наблюдателей.

Корреспондент ТАСС находится на участке №35. Здесь на данный момент подсчитаны результаты досрочного голосования и голосования на дому. Согласно этим данным, Лукашенко набирает 267 голосов, Тихановская - 12. Остальные кандидаты набирают по одному - два голоса.