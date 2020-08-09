В Минске начался мирный автопробег несогласных с первыми результатами выборов

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Автопробег несогласных с результатами голосования начался в Минске после оглашения результатов экзитполов, согласно которым победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, десятки машин, непрерывно сигналя, двигаются по Проспекту Независимости. Милиция не препятствует движению. Пешеходы также идут по проспекту беспрепятственно. Все магазины на проспекте закрыты, обычно они работают до 23:00.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Согласно данным экзитпола, сделанного по заказу телеканала "Мир" и проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.