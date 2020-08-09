Многие белорусы не успели проголосовать в посольстве в Москве из-за недостатка кабинок

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Многие белорусы не успели в воскресенье проголосовать на выборах президента страны в посольстве в Москве, потому что в здании было всего три кабинки для голосования и шесть столов для выдачи бюллетеней, рассказала корреспонденту ТАСС гражданка Белоруссии, пришедшая отдать свой голос.

Ранее несколько сотен человек устроили стихийную акцию в прилегающих к посольству переулках, поскольку не успели проголосовать до закрытия участка.

"Мы приехали к 14:00 и успели проголосовать перед закрытием. Можно было посадить больше людей. Насколько я помню, за столами, где выдавали бюллетени, сидело шесть человек, было три кабинки. Они искусственно сделали все, чтобы проголосовало меньше людей. Фойе было огромное, можно было бы поставить и десять кабинок. И пропускали где-то по десять человек", - рассказала Наталья.

Ее подруга Светлана подтвердила, что кабинок было всего три, при этом сотрудники общались со всеми вежливо и корректно. Она пришла к посольству к 10:00 и зашла внутрь через полтора часа.

Еще один гражданин Белоруссии, Нидаль, считает, что основная причина большой очереди в том, что многие не захотели участвовать в досрочном голосовании, считая, что так легче подтасовать результаты. Он добавил, что из тех, кто пришел после полудня, многие уже не успели проголосовать.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. По данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "МИР", действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей, на втором месте домохозяйка Светлана Тихановская с 6,8% голосов. Как сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии Лукашенко набирает 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.