В России на выборах президента Белоруссии проголосовали около 5,3 тыс. человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 5,3 тыс. человек проголосовали на выборах президента Белоруссии на трех избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте посольства Белоруссии в Москве.

"В итоге, по данным посольства, в досрочном голосовании в г. Москве приняли участие чуть более тысячи человек, в то время как по состоянию на 20:00 9 августа количество проголосовавших, по предварительным подсчетам, составило в г. Москве - около 4 тыс. человек (в основном списке находилось 644 гражданина); в г. Санкт-Петербурге - около 800 человек (201); в г. Калининграде - около 500 человек (87)", - указали в диппредставительстве.

В посольстве обратили внимание, что не все желающие успели проголосовать до закрытия участков из-за беспрецедентно высокой явки. В этой связи там напомнили, что настоятельно рекомендовали голосовать досрочно.

"Отметим, что, согласно статье 17 Избирательного кодекса Республики Беларусь, участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3 000 избирателей. Таким образом, пропускная способность избирательного участка законодательно ограничена, что также учитывается в работе диппредставительства, - говорится в сообщении. - Также посольством Республики Беларусь была получена нота МИД Российской Федерации с просьбой обеспечить соблюдение белорусскими гражданами российского законодательства в ходе голосования, которое предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий".

В посольстве подчеркнули, что в сложившихся условиях были приложены все усилия для обеспечения реализации белорусскими гражданами своих избирательных прав. Так, избирательные участковые комиссии своим решением максимально расширили пропускную способность участков. "В частности, на участке № 102, расположенном в Москве, было удвоено как количество кабинок для голосования, так и количество единовременно находящихся на участке человек (помимо работавших на участке в полном составе членов комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации), - пояснили в диппредставительстве. - В час на избирательном участке в среднем голосовало около 300 человек, что является предельным числом, которое может обеспечить посольство исходя из статуса режимного объекта, располагаемых площадей, количества персонала и санитарно-эпидемиологических требований".