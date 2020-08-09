Тихановская считает, что большинство в Белоруссии на ее стороне

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в воскресенье, что большинство белорусов находятся на ее стороне.

"Большинство - за нас", - сказала она на пресс-конференции, добавив, что это следует, в том числе, из данных на тех избирательных участках, которые, по мнению оппозиции, "не фальсифицировали" результаты.

Тихановская привела в пример участок №61 в Минске, где, по ее словам, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 394 человека, а за нее - 1226 человек.

Тихановская также отметила, что ее команда намерена дождаться официальных результатов состоявшихся выборов, прежде чем обращаться с жалобами.

"В ближайшее время мы будем работать в штабе и ждать официальных результатов", - сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб не доверяет данным экзитполов. "Мы считаем экзитполы непрозрачными и не можем полагаться на данные с закрытых участков. Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права", - отметила она.

Как уточнила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, если после объявления официальных результатов штаб придет к выводам, что выборы были фальсифицированы, "будет направлена жалоба в ЦИК, в Верховный суд". "То есть всеми законными способами мы будем защищать свои права", - пояснила она.