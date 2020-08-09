Милиция начала жестко вытеснять протестующих с площади Победы в Минске

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, где пытались собраться несколько сотен несогласных с результатами выборов. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город герой". Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайне мере один человек получил травму головы.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице "Беларусь" и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттесняет людей в сторону Старого города.

Протестующие скандирую лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Позже к месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. Подразделения в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа. К месту столкновений прибыли десятки специальных машин и автозаков.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени (время совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. Согласно данным экзитполов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на состоявших в воскресенье выборах более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская, согласно экзитполам, набирает от 6,8% до 10,1% голосов. Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.