Задержанных в Белоруссии журналистов "Дождя" отпустили

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, задержанные в воскресенье в Минске, отпущены из РУВД белорусской столицы. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

"Наших коллег, [задержанных в Минске] журналистов "Дождя", отпустили", - написал Дзядко. Он добавил, что теперь журналистов "повезут в Смоленск".

Ранее в воскресенье в Минске были задержаны корреспонденты и оператор телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов. Главред "Дождя" в своем Telegram-канале написал, что после составления административных протоколов в РУВД журналистов "передадут посольству России для депортации".

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Большинство избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. Согласно данным экзитполов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская, согласно экзитполам, набирает от 6,8% до 10,1% голосов. Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.