Конференция доноров собрала четверть миллиарда евро в поддержку Ливана

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Экстренная международная конференция доноров в поддержку Ливана, проходившая под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, позволила собрать более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц. Данная помощь не связана с краткосрочными реформами, пояснили в Елисейском дворце.

Также ТАСС сообщили в администрации французского лидера, что пресс-конференции или отдельного выступления Макрона по итогам мероприятия не ожидается.

Французский лидер руководил работой видеоконференции из летней резиденции на юге Франции - форта Брегансон. Ранее он прервал свой отпуск для экстренного визита в Ливан, где 6 августа провел переговоры с руководителями страны и представителями гражданского общества. "Это сильное послание призвано показать, что мы рядом в час трагедии, - подчеркнул Макрон в ходе конференции. - Мы должны сделать все, чтобы ни насилие, ни хаос не захлестнули страну".

Обещанная помощь

В конференции участвовали Всемирный банк и другие международные финансовые институты, а также Евросоюз. Устроители поставили целью оперативную мобилизацию средств из европейских, американских и региональных источников для финансирования помощи. Организаторы не сообщили окончательный список участников конференции, однако к вечеру воскресенья стала известна общая сумма намеченных ассигнований и конкретные обязательства отдельных доноров.

Евросоюз выделит еще €30 млн в дополнение к €33 млн, которые он разблокировал еще до конференции. Великобритания пожертвует £20 млн в дополнение к £5 млн, предоставленных по линии британского комитета Красного Креста, Испания направит 10 тонн пшеницы и военно-транспортный самолет с лекарствами и медицинским оборудованием для поддержки оставшихся без крова ливанцев. Норвегия выделит €6,5 млн, Дания - €20 млн, Швейцария - €3,7 млн, Кипр в дополнение к помощи в €5 млн предоставит свой аэропорт и морские порты для транзита гуманитарных грузов. Эмир Катара предложил помощь в размере $50 млн, Кувейт - $40 млн.

США выразили готовность помогать Ливану и содействовать расследованию причин взрыва в Бейруте, но финансовая сторона вопроса осталась за кадром. Греция, Бразилия и ряд других стран также заявили о намерении отправить медикаменты, продовольствие и специалистов в Бейрут, однако не стали переводить обязательства на язык цифр.

Последствия трагедии

Согласно французским данным, мощный взрыв, прогремевший в ливанской столице во вторник, привел к гибели 158 человек. Ранены более 6 тыс. жителей Бейрута, кроме того, 21 человек числится пропавшим без вести. Более 300 тыс. человек остались без крова. В городе не хватает лекарств, повреждены здания больниц.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало возгорание в ходе сварочных работ свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней шесть лет назад.

Взрыв в порту стал серьезным ударом по ливанской экономике, находящейся в глубоком кризисе. В марте премьер-министр Хасан Диаб объявил дефолт, эффект от которого усугубила пандемия коронавируса. Согласно произведенным оценкам, ущерб, нанесенный Бейруту взрывом, исчисляется в предварительном порядке по меньшей мере в €15 млрд. Ливан, государственная задолженность которого превышает 150% от ВВП, не в состоянии самостоятельно изыскать такие средства.

В пятницу президент Ливана Мишель Аун исключил проведение международного расследования. Франция же считает, что существуют определенные данные, позволяющие считать, что речь идет о несчастном случае.

Четыре приоритета помощи

Французский президент указал в воскресенье на четыре приоритета помощи. Во-первых, это лекарства и медицинские услуги, во-вторых - продовольственная безопасность, в третьих - образование, поскольку школы были разрушены. Четвертый приоритет, по словам президента Франции, заключается в обеспечении нормальных жилищных условий для 300 тысяч человек, оставшихся без крова в результате взрыва. Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по координации международной поддержки Бейруту.

Россия наряду с Францией одной из первых оказала поддержку Ливану. По поручению президента РФ Владимира Путина была сформирована группировка МЧС. Российские специалисты участвуют в поисково-спасательных работах в Бейруте. В столице Ливана открылся аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России, оборудованный для самых сложных хирургических операций.

Смена парадигмы

Франция проконтролирует поступление международной помощи гражданскому обществу. Макрон планирует вновь посетить Бейрут 1 сентября, чтобы убедиться в доступе граждан к гуманитарной помощи. Французские аналитики ожидают, что в ходе визита он вернется к своему предложению о заключении нового национального пакта между политическими силами Ливана.

В беседе с ТАСС глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти отметил, что выдвижение Парижем этой инициативы связано с особыми отношениями Франции и Ливана, которые сформировались на протяжении длительного периода истории. Собеседник напомнил о получении Францией в начале 20-х годов прошлого века мандата Лиги Наций на подготовку ближневосточной страны к независимости после падения Османской империи. Президентские полномочия Национальный пакт, который распределил ответственность за управление страной между различными общинами, закреплял за христианами-маронитами, обязанности премьер-министра - за мусульманами-суннитами, председательство в парламенте - за мусульманами-шиитами.

Под воздействием, в частности, демографических факторов, отметил де Глиниасти, пакт впоследствии претерпел изменения: властные функции в большей мере перешли от президента к главе правительства. Обеспечение баланса осложнилось после гибели в 2005 году премьер-министра Ливана Рафика Харири, а также с началом войны в Сирии.

Призыв Макрона к заключению нового национального пакта, полагает он, может быть продиктован его стремлением преобразовать систему ливанских институтов управления, отказавшись от распределения постов в государстве в зависимости от общинной или религиозной принадлежности. По словам эксперта, на смену должен прийти "учет в большей мере компетентности, добросовестности".