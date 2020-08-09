Задержания, столкновения, баррикады. Что происходит на акциях протеста в Белоруссии

Акции протеста начались в воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны.
Митинги
- Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. Позже к ним нам помощь прибыли подразделения внутренних войск.
- В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.
- ОМОН пытался вытеснить собравшихся от Монумента победы и, по возможности, избегал применения силы.
- В Минске прошел автопробег несогласных с результатами голосования. Милиция перекрыла Проспект Независимости.
- Около 21:30 начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.
- Когда ситуация вышла из-под контроля, милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город-герой".
- Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.
- Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице "Беларусь" и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.
- Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.
- Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы "Минск - город-герой", зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.
- По информации СМИ, митингующие начали выстраивать баррикады.
Реакция
- МВД Белоруссии в связи с протестами в Минске проводит заседание оперативного штаба.
- Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что оппозиция в Белоруссии в случае несогласия с результатами выборов президента не должна устраивать массовые беспорядки и подталкивать страну к перевороту.
Выборы
- По имеющимся данным ЦИК и результатам экзитполов и опросов, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает уже в первом туре.
- Экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает ему 71,4% голосов, основному кандидату от оппозиции Светлане Тихановской - 10,1%. По результатам телефонного опроса аналитического центра Ecoom, действующий президент набирает 78,9% против 7,1% у Тихановской.
- Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные результаты голосования могут быть опубликованы к 02:00 мск понедельника. По ее словам, из-за очередей десять избирательных участков в Минске и один в Бресте продолжали работать после 20:00.