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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Задержания, столкновения, баррикады. Что происходит на акциях протеста в Белоруссии

© Наталия Федосенко/ТАСС

Акции протеста начались в воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны.

Митинги

  • Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. Позже к ним нам помощь прибыли подразделения внутренних войск.
  • В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.
  • ОМОН пытался вытеснить собравшихся от Монумента победы и, по возможности, избегал применения силы.
  • В Минске прошел автопробег несогласных с результатами голосования. Милиция перекрыла Проспект Независимости.
  • Около 21:30 начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.
  • Когда ситуация вышла из-под контроля, милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город-герой".
  • Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.
  • Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице "Беларусь" и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.
  • Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.
  • Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы "Минск - город-герой", зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.
  • По информации СМИ, митингующие начали выстраивать баррикады.

Реакция

  • МВД Белоруссии в связи с протестами в Минске проводит заседание оперативного штаба. 
  • Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что оппозиция в Белоруссии в случае несогласия с результатами выборов президента не должна устраивать массовые беспорядки и подталкивать страну к перевороту.

Выборы

  • По имеющимся данным ЦИК и результатам экзитполов и опросов, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает уже в первом туре.
  • Экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает ему 71,4% голосов, основному кандидату от оппозиции Светлане Тихановской - 10,1%. По результатам телефонного опроса аналитического центра Ecoom, действующий президент набирает 78,9% против 7,1% у Тихановской.
  • Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительные результаты голосования могут быть опубликованы к 02:00 мск понедельника. По ее словам, из-за очередей десять избирательных участков в Минске и один в Бресте продолжали работать после 20:00.
Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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