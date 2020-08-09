Лукашенко лидирует на участке в отделении посольства Белоруссии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Большинство проголосовавших на избирательном участке в отделении посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге поддержали действующего президента страны Александра Лукашенко, сообщила ТАСС в воскресенье представитель независимых наблюдателей.

"Проголосовало 766 человек. Четыре голоса за [Андрея] Дмитриева, три - за [Анну] Канопацкую, 392 - за [Александра] Лукашенко, за Тихановскую - 351, и [Сергей] Черечень [получил] четыре", - сказала она со ссылкой на копию официального протокола избирательной комиссии.

Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать, остались у дипломатического представительства после закрытия участка в 20:00. Они разошлись после того, как наблюдатель зачитала занесенные в протокол результаты и дала ознакомиться с ними.

По данным экзитпола, сделанного по заказу телеканала "Мир", Лукашенко набирает 79,7% голосов, Тихановская - 6,8%. Другой экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает действующему президенту 71,4%, а основному кандидату от оппозиции - 10,1%. По результатам телефонного опроса аналитического центра Ecoom, Лукашенко набирает 78,9% против 7,1% у Тихановской.

После завершения голосования в Минске начались акции протеста и столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов.