Цепкало заявил, что вернется в Минск, если протесты продолжатся

ТАСС, 9 августа. Незарегистрированный кандидат в президенты на выборах в Белоруссии Валерий Цепкало сообщил в воскресенье о своем намерении вернуться в Минск, если протесты из-за результатов голосования продлятся более одного дня. На данный момент он находится в Варшаве.

"Мне кажется все-таки, что это (протесты из-за итогов выборов - прим. ТАСС) будет достаточно длительный процесс, достаточно длительное противостояние. Безусловно, я сам вернусь в Минск, если это продлится в течение хотя бы одного-двух дней", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".

По мнению Цепкало, итоги сегодняшних выборов фальсифицированы. "Цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации, скажем, на 10-20%, то мы к этому уже привыкли, но речь здесь идет о фальсификации на 70%. И это естественно, все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", - считает он.

"Сейчас происходит силовой захват власти", - утверждал Цепкало.

Ранее экс-претендент в кандидаты на пост президента Белоруссии покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко набирает на состоявших в воскресенье выборах более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская, согласно экзитполам, набирает от 6,8% до 10,1% голосов. Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.