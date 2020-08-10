{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Израиль поразил пост ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Ранее связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 августа. /ТАСС/. Летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удар по наблюдательному посту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля поразил наблюдательный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Теги
Израиль
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Первые итоги по всей стране могут подвести к 02:00
Читать полностью