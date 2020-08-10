В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по поступающим из областей данным, первые итоги по всей стране возможны к 02:00. Об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

По ее словам, в Брестской области об итогах голосования отчитались четыре района, за Лукашенко голоса отдали 79,69%, за Тихановскую - 3,8%; в Гомельской области - четыре района, за Лукашенко 90%, за Тихановскую - 3,2%; в Гродненской области - восемь районов, за Лукашенко - 92,7%, Тихановскую - 3,89; в Могилевской области - четыре района, за Лукашенко 93,8%, а второе место занял кандидат "против всех" - 3,3%.

"Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране", - добавила она.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Большинство избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. Согласно данным экзитполов, Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская, согласно экзитполам, набирает от 6,8% до 10,1% голосов.

После закрытия участков в Минске начались акции протеста. Силы правопорядка применяют светошумовые гранаты и перцовый газ, есть пострадавшие. По сообщениям белорусских СМИ, акции протеста проходят также в Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно.