Тихановская считает власти Белоруссии ответственными за пострадавших на акциях протеста

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила власти республики в том, что в столкновениях протестующих с правоохранительными органами в Минске пострадали люди.

"То, что происходит сегодня на улицах Минска, где пострадали люди, ложится виной на нынешнюю власть, которая не в состоянии обеспечить безопасность гражданам и во многом сама спровоцировала такую ситуацию. Люди не выходили с оружием, они имеют законное право выходить на улицы своего города и выражать свое мнение. В связи с тем, что заблокирован интернет, штаб не в достаточной степени владеет информацией, в данном случае он ее получает от журналистов", - передала слова Тихановской ТАСС ее пресс-секретарь Анна Красулина.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы, большинство участков закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 70%, его основной оппонент Тихановская - от 6,8% до 10,1%.

После закрытия участков в Минске начались акции протеста. Силы правопорядка применяют светошумовые гранаты и перцовый газ, есть пострадавшие. По сообщениям белорусских СМИ, акции протеста проходят также в Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно.