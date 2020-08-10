В Мавритании объявили новый состав правительства

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Новый состав правительства объявлен в воскресенье вечером в Мавритании. Об этом сообщило Мавританское агентство информации (АМИ).

В кабмине, который в четверг возглавил новый премьер, 57-летний Мохамед ульд Биляль, пост министра иностранных дел и сотрудничества сохранил Исмаил ульд Шейх Ахмед. Министром национальной обороны стал Ханенна ульд Сиди, министром внутренних дел и децентрализации - Ахмед Сале ульд Мерзуг, министром юстиции - Мохамед Махмуд ульд Шейх Абдулла ульд Бойя.

Министерство экономики, промышленности и развития производственного сектора возглавил Усман Мамаду Кане, министерство финансов - Мохамед Лемин ульд Дхехби, министерство по делам ислама и религиозного образования - Дах ульд Сиди ульд Амар Талеб, министерство культуры, ремесел и по связям с парламентом - Лемработт ульд Беннахи, министерство нефти, энергетики и горнодобывающей промышленности - Абдессалем ульд Мохамед Салех.

Как отметили в администрации президента, новый кабмин "сформирован с учетом политического и социального баланса на карте страны, с целью вливания новой крови в исполнительную власть, развития командного духа и укрепления принципа правительственной солидарности".

Предыдущее правительство премьера Исмаила ульд Шейха Сидии 6 августа подало президенту страны Мохамеду ульд Газвани прошение об отставке. Глава государства назначил Мохамеда ульд Биляля новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.