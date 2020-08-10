Тихановская призвала своих сторонников и силовиков избежать насилия на акциях протеста

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - приводит портал tut.by ее слова.

Ранее Тихановская обвинила власти республики в том, что в столкновениях протестующих с правоохранительными органами в Минске пострадали люди. По ее словам, власть не смогла обеспечить безопасность людей, вышедших на акции протеста.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы, большинство участков закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 70%, его основной оппонент Тихановская - от 6,8% до 10,1%.

После закрытия участков в Минске начались акции протеста. Силы правопорядка применяют светошумовые гранаты и перцовый газ, есть пострадавшие. По сообщениям белорусских СМИ, акции протеста проходят также в Могилеве, Витебске, Бресте и Гродно.