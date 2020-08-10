{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны. Об этом сообщил в понедельник его руководитель Иван Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Онлайн
Подведение итогов президентских выборов в Белоруссии - 2020. Онлайн
На пост претендуют Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень
Читать полностью