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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Сотрудников ЦИК Белоруссии эвакуировали из Дома правительства около часа ночи

В Минске прошли массовые беспорядки
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники Центризбиркома Белоруссии, занимавшиеся подсчетом голосов, были эвакуированы из Дома правительства около 01:00 (время совпадает с мск). Об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

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"Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи", - сказала она, комментируя подведение итогов голосования на выборах президента республики.

"Поэтому мы не принимали результаты (от областных избирательных комиссий - прим. ТАСС), смогли принять их только утром", - добавила Ермошина.

Ночью в Минске прошли массовые беспорядки, в ходе которых, по данным правозащитников, погиб один человек. Центр Минска был оцеплен ОМОНом.

Утром в понедельник обстановка в центре Минска спокойная, оцепления сняты.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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