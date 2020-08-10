DPA: Берлин, Париж и Рим согласовали список нарушителей оружейного эмбарго против Ливии

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Германия, Италия и Франция продвигают в ЕС санкции против нарушителей военного эмбарго в отношении Ливии и уже согласовали список компаний и лиц, которые предоставляют самолеты, суда и логистическую поддержку в нарушение действующих ограничений. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По его информации, в список попали как минимум три фирмы из Иордании, Казахстана и Турции и два ливийца. Список уже представлен остальным членам ЕС и, как ожидается, компетентные органы Совета ЕС обсудят его после летней паузы.

Затем, сообщает агентство, будет официально объявлено о санкциях, которые могут предусматривать заморозку активов вошедших в список компаний и лиц на территории евросообщества. Кроме того, европейским компаниям будет запрещено вести бизнес с попавшими в список.

26 февраля 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия Ливии.