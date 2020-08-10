Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия.

"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу, потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", - приводит слова Зеленского офис президента Украины в своем Telegram-канале.