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Акции протеста в Бейруте

В Иране заявили, что некоторые протестующие в Ливане подстрекаются из-за рубежа

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави также отметил, что естественно, что после такого крупного происшествия люди недовольны

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. Некоторые участники протестных акций в Ливане получают поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Естественно, что после такого крупного происшествия (речь о взрыве в порте Бейрута - прим. ТАСС) люди недовольны, - сказал он. - Однако некоторые группы людей подталкиваются из-за рубежа в определенных целях".

Уличные протесты продолжаются в центре Бейрута вторые сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Армейская пресс-служба сообщила, что при подавлении беспорядков в Бейруте получили ранения 105 военнослужащих, в том числе восемь офицеров.

Участники протестного движения, поддерживаемые оппозицией, требуют ухода в отставку правительства технократов во главе с Хасаном Диабом, проведения досрочных выборов и международного расследования взрыва в морском порту Бейрута 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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