Совет нацбезопасности Греции проведет экстренное заседание на фоне эскалации с Турцией

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Заседание Правительственного совета национальной безопасности Греции состоится в понедельник в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса Дворце Максима в условиях напряженной обстановки на востоке Средиземноморья. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики, не уточняя повестки.

Между тем, как сообщают наблюдатели, заседание совета пройдет на фоне военной мобилизации в Греции, объявленной в связи с последними действиями Турции в Средиземном море. "В 12:00 по местному времени (совпадает с мск) проведет свое заседание под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Дворце Максима Правительственный совет национальной безопасности (КИСЕА)", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. Как сообщает телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море. По данным греческого новостного портала Newsbomb.gr, Oruc Reis и сопровождающие его военные корабли сейчас находятся к югу от греческого острова Карпатос.

Как сообщил в воскресенье греческий портал Armyvoice.gr, специализирующийся на оборонной тематике, вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо.

По данным портала, из-за выхода турецких кораблей в море в ВС Греции объявлена тревога, военные призваны в свои части. Сообщается, что в боеготовность приведены авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции, которые находятся на ключевых позициях в Эгейском море.

При этом, как отмечает портал, турецкие военные также активно мобилизуются - десятки кораблей турецкого флота развернуты между Родосом и Кастелоризо в международных и территориальных водах.

Реакция на греко-египетское соглашение

Турция объявила, что 10 августа начинает учения с использованием боевых боеприпасов в морской зоне между Родосом и Кастелоризо в ответ на заключенное Грецией с Египтом соглашение о частичном разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ). Это соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. В ответ МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция вновь приступила к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 7 августа в эфире телеканала Open МИД подтвердил, что Греция будет защищать свои суверенные права всеми средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую ИЭЗ.