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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Правозащитники в Белоруссии заявили, что число задержанных в день выборов превысило 200

В правозащитном центре "Весна" отмечают, что число задержанных может быть большим
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 10 августа /ТАСС/. Число задержанных в день президентских выборов в Белоруссии, за которыми последовали беспорядки, возросло до 213 человек, утверждает правозащитный центр "Весна".

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"По состоянию на 10 часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее чем 213 задержанных в Беларуси 9 августа", - сообщил центр в своем Telegram-канале. При этом правозащитники отмечают, что число задержанных может быть большим.

ТАСС на данный момент не располагает официальными данными МВД на этот счет.

На своем официальном сайте центр "Весна" приводит данные о более чем 120 задержанных в день выборов в Минске.

Состоявшиеся 9 августа в Белоруссии президентские выборы обернулись ближе к вечеру массовыми протестами противников действующего президента Александра Лукашенко и серьезными столкновениями с силами правопорядка в центре Минска. Противостояние продолжалось почти четыре часа. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства, включая водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ. В результате есть пострадавшие и задержанные.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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