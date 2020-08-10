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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии

В ходе беспорядков в Белоруссии погибших нет - МВД.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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