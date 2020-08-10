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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В Белоруссии в ходе акций протеста задержали порядка 3 тыс. человек

В МВД страны заявили, что погибших в результате беспорядков нет
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек задержано в ходе акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух [тысяч] в других регионах республики", - сказала она.

Акции протеста в ночь на 10 августа проходили в 33 населенных пунктах. "В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах", - сказала Чемоданова.

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", - отметила пресс-секретарь МВД республики.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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