В Белоруссии в ходе акций протеста задержали порядка 3 тыс. человек

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек задержано в ходе акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух [тысяч] в других регионах республики", - сказала она.

Акции протеста в ночь на 10 августа проходили в 33 населенных пунктах. "В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах", - сказала Чемоданова.

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", - отметила пресс-секретарь МВД республики.