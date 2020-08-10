Министр финансов ФРГ Олаф Шольц будет выдвинут социал-демократами кандидатом в канцлеры

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц возглавит партийный список Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на парламентских выборах, которые состоятся осенью 2021 года. Об этом сообщила в понедельник в Twitter сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен.

"Сейчас определено: Олаф Шольц - наш кандидат в канцлеры. Мы с нетерпением ждем грандиозной и успешной предвыборной борьбы", - написала она.

Социал-демократы стали первой немецкой партией, которая определилась с кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах. Ранее в понедельник медиагруппа "Функе" сообщила, что президиум СДПГ единогласно одобрил кандидатуру Шольца. При этом сопредседатели Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен долгое время пытались не допустить его выдвижения, однако уступили под давлением однопартийцев. Многие влиятельные политики в СДПГ выступили в поддержку вице-канцлера и указывали на то, что во время пандемии коронавируса он показал свои сильные стороны управленца.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг СДПГ сейчас колеблется на уровне 15%. Большинство немцев поддерживает Христианско-демократический союз (около 37%), второе место занимают "зеленые" (16-17%).