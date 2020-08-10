{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

Президент Белоруссии подчеркнул, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Лукашенко также заявил, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЧехияВеликобританияПольшаПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Онлайн
Подведение итогов президентских выборов в Белоруссии - 2020. Онлайн
На пост претендуют Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень
Читать полностью