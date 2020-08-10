Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Лукашенко также заявил, что не допустит "майдана" и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.