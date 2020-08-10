Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли "как праздник"

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли как праздник, а пожелавшие его испортить засветились ярко.

Такую позицию он изложил в понедельник на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

"Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью".