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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии прошли "как праздник"

По словам президента Белоруссии, "кому-то захотелось испортить этот праздник"

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли как праздник, а пожелавшие его испортить засветились ярко.

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Такую позицию он изложил в понедельник на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

"Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью". 

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