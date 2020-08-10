Берлин считает, что в Белоруссии не были соблюдены минимальные стандарты выборов

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что во время голосования в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов, что неприемлемо. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Очевидно, что во время президентских выборов там [в Белоруссии] не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо", - сказал он. "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия. В этой связи вызывает большое сожаление, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ", - утверждал Зайберт.

"Политическое руководство страны должно принять волю народа", - добавил он.

По мнению кабмина Германии, Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Белоруссии.