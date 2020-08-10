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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Глава МИД Литвы считает, что президентские выборы в Белоруссии не были честными

Как отметил Линас Линкявичюс, реакция на действия белорусских властей последует после того, как будет собрано больше информации

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс высказал мнение, что президентские выборы в Белоруссии не были честными и свободными, и призвал активнее работать с оппозицией в республике.

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"Сложно назвать выборы [в Белоруссии] честными, демократичными и свободными, приходится выражать сожаление по этому поводу", - сказал он в понедельник агентству BNS.

"В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Белоруссии и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией, - добавил Линкявичюс. - Очевидно, что гражданское общество уже готово к переменам, и не замечать это нельзя, нужно уважать мнение людей".

Глава МИД Литвы заявил, что реакция на действия белорусских властей последует после того, как будет собрано больше информации о произошедшем.

"Необходимо собрать больше информации, - отметил он. - Свыше тысячи задержанных - это впечатляющий показатель, и они должны быть отпущены незамедлительно. Если Белоруссия вновь вернется к теме политических заключенных, без сомнения, вновь будут обсуждаться санкции".

ЦИК Белоруссии в понедельник утром огласил предварительные данные состоявшегося 9 августа голосования на выборах президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,23% голосов. По информации МВД республики, в ходе беспорядков прошлой ночью в Минске и других городах задержано около 3 тыс. человек.

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БелоруссияЛитваПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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