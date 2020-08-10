МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Польши считают безосновательными обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика участвовала в руководстве протестами после президентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович.

"Эти обвинения мы считаем безосновательными", - сказал он.

По словам Чапутовича, заявление Лукашенко о Польше было неоднозначным. Как указал польский министр, речь могла идти о неправительственных организациях.

Связанные с выборами президента события в Белоруссии противоречат международным стандартам, заявил Чапутович. По его словам, в соответствии с международными стандартами нужно воздерживаться с окончательной оценкой выборов до публикации официальных итогов. "Но ход избирательной кампании и события минувшей ночи противоречат международным стандартам. Сообщения СМИ об эскалации беспокоят", - сказал он.

"Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей", - указал Чапутович. "Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны", - добавил он.

"Польша неизменно заинтересована в добрососедских отношений с Белоруссией, - сказал Чапутович, подчеркнув, что республика "хотела бы продолжать осуществлять роль" адвоката Минска в Брюсселе. "ЕС должен действовать по предотвращению силовых решений в Белоруссии", - добавил глава МИД Польши. "Ждем от властей Белоруссии прекращения репрессий", - заявил он.

О ситуации в Белоруссии

Состоявшиеся 9 августа в Белоруссии президентские выборы обернулись ближе к вечеру массовыми протестами противников действующего президента Лукашенко и серьезными столкновениями с силами правопорядка в центре Минска. Противостояние продолжалось почти четыре часа. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства, включая водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ. В результате есть пострадавшие и задержанные.

Лукашенко заявил, что протестующими в ходе акций вечером 9 августа управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.