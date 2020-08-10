ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Белоруссии

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.

По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" Белоруссии. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты", - добавил он.

Сам Лукашенко ранее заявил, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его санкциями.