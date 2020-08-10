{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Белоруссии

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.

По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" Белоруссии. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты", - добавил он.

Сам Лукашенко ранее заявил, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его санкциями.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Онлайн
Подведение итогов президентских выборов в Белоруссии - 2020. Онлайн
На пост претендуют Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень
Читать полностью