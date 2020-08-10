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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают "из-за границы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Отключение интернета в Белоруссии происходит не по инициативе властей страны, его отключают "из-за границы", заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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