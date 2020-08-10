Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают "из-за границы"

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Отключение интернета в Белоруссии происходит не по инициативе властей страны, его отключают "из-за границы", заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.