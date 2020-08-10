Германия находится в контакте с фирмами, которым США угрожают из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Кабинет министров ФРГ поддерживает контакты с фирмами, которым США пригрозили санкциями из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Наша позиция по таким экстерриториальным санкциям известна", - сказал он, напомнив, что Берлин отвергает их. "Правительство ФРГ находится в контакте с компаниями, которым пригрозили санкциями", - сообщил Зайберт.

Он подчеркнул, что германские власти "обсуждают дальнейшие шаги с европейскими партнерами, Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией".

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что, с точки зрения Берлина, санкции Вашингтона против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2", "противоречат закону".

На минувшей неделе газета Handelsblatt сообщила, что в письме, датированном 5 августа, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили оператору германского порта Мукран - компании Faehrhafen Sassnitz GmbH - значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока - 2". Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, и хранятся трубы для этой магистрали.

Сенаторы считают, что Faehrhafen Sassnitz GmbH "сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и оказывает прочую поддержку", например в виде снабжения российского экипажа провиантом. Они подчеркнули, что меры могут быть приняты против всех сотрудников этой компании, членов правления и акционеров. Порт Мукран находится в избирательном округе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.