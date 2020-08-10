Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты президентских выборов

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Лидер Европейской народной партии (ЕНП), бывший глава Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск обратился к властям Белоруссии с призывом освободить задержанных в ходе массовых демонстраций.

Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

Протесты, столкновения, взрывы. Что происходило в день выборов президента в Белоруссии

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"Я призываю президента [Александра] Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов", - написал Туск в понедельник в Twitter.

В воскресенье в республике прошли выборы главы государства. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов. Явка составила 84,23% граждан.

ЦИК планирует объявить официальные итоги 14 августа.

В воскресенье вечером в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.