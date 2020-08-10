На улицах Минска вновь появились автозаки

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Обстановка в столице Белоруссии пока остается спокойной, однако на улицах вновь появились автозаки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Уже в первой половине дня на улицах встречались велосипедисты и автомобилисты, передвигавшиеся по городу под песню Виктора Цоя "Перемен", ставшую гимном оппозиции. Появившуюся на одной из центральных улицах колонну примерно из десятка автозаков местные водители встретили сигналами.

Во дворах в центре города можно заметить машины для перевозки личного состава правоохранительных органов.

Движение по городу нормальное, в районе стелы "Минск - город герой", где в воскресенье проходили ожесточенные столкновения, нет ни заграждений, ни сотрудников милиции, ни протестующих. Движение по центральным проспектам Минска - Независимости и Победителей - свободное.