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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Белоруссии

У занявшей второе место Светланы Тихановской - 10,09%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по последним данным ЦИК, получает 80,08% голосов на выборах главы государства, занявшая второе место Светлана Тихановская - 10,09%. Новые данные опубликованы Центризбирком страны.

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Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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