Лукашенко получает 80,08% голосов на выборах президента Белоруссии

Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.