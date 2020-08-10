Глава ПАСЕ усомнился в честности белорусских выборов

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил сожаление в связи с применением насилия властями Белоруссии во время манифестаций после завершения голосования на выборах президента республики и выразил сомнение в честности и открытости избирательного процесса. Такое заявление распространила в понедельник пресс-служба ассамблеи.

"Я пристально следил за выборами президента Белоруссии, а также за событиями прошлой ночи после завершения голосования. Я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы [считаться] свободными и честными", - сказал он.

По словам Дамса, не у всех кандидатов была возможность свободно проводить агитационную кампанию, на протяжении которой "наблюдались серьезные ограничения свободы собраний и свободы выражения мнения". Он также обратил внимание на "повсеместное задержание мирных демонстрантов, активистов и журналистов", поставив под сомнение "всю процедуру досрочного голосования". Глава ПАСЕ призвал власти страны проявить сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основных прав и свобод граждан. "Несмотря на то, что эти выборы вызвали глубокое разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские демократические ценности полностью возобладают в Беларуси", - заключил он.

По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует на выборах президента республики и набирает 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

В середине июля пресс-служба ПАСЕ сообщила ТАСС, что ассамблея не будет направлять свою делегацию для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, несмотря на полученное приглашение от белорусского парламента. Такое решение Хендрик Дамс обосновал ограниченным временем до выборов, отсутствием в качестве наблюдателей партнерских организаций, в частности БДИПЧ ОБСЕ, а также связанную с коронавирусом ситуацию.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что наблюдательная миссия СНГ не выявила на президентских выборах в Белоруссии фактов, позволяющих поставить под сомнение их легитимность. По его словам, выборы были "открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан".